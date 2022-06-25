Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади", - зауважив він.

Унаслідок ворожих обстрілів постраждала 60-річна жінка й було пошкоджено дачний будинок.

В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок обстановка спокійна.

Станом на 24 червня з початку повномасштабної війни у Дніпропетровській області через обстріли російських військ загинула 21 людина.

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