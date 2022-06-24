За 4 місяці повномасштабної війни на Дніпропетровщині загинула 21 людина

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

"Чотири місяці повномасштабної війни. 21 загиблий на Дніпропетровщині. Близько 160 ракет, випущених по області. За дуже приблизними підрахунками – пів тисячі сигналів повітряної тривог", - написав він.

Лукашук повідомив, що 24 червня окупанти обстріляли Велику Костромку, що у Криворізькому районі.

"Населений пункт піддається ворожим атакам щодня. Сьогодні там було пошкоджено будівлі одразу на декількох вулицях, перебито лінії електропередач. Наразі електропостачання вже відновлено. З людей ніхто не постраждав", - написав голова області.

Обстрілів інших районів області не зафіксовано.