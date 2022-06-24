За 4 місяці повномасштабної війни на Дніпропетровщині загинула 21 людина
З початку повномасштабної війни у Дніпропетровській області через обстріли російських військ загинула 21 людина
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
"Чотири місяці повномасштабної війни. 21 загиблий на Дніпропетровщині. Близько 160 ракет, випущених по області. За дуже приблизними підрахунками – пів тисячі сигналів повітряної тривог", - написав він.
Лукашук повідомив, що 24 червня окупанти обстріляли Велику Костромку, що у Криворізькому районі.
"Населений пункт піддається ворожим атакам щодня. Сьогодні там було пошкоджено будівлі одразу на декількох вулицях, перебито лінії електропередач. Наразі електропостачання вже відновлено. З людей ніхто не постраждав", - написав голова області.
Обстрілів інших районів області не зафіксовано.
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