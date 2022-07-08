Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Як пройшла ніч на 8 липня: після 21 вечора росіяни вели артобстріл зі ствольної артилерії Білопільської громади. 8 прильотів. А близько 23 був вогонь зі стрілецької зброї на покордонні Шалигінської громади", - наголосив він.

Унаслідок російських обстрілів немає постраждалих і руйнувань.

Решта ночі на 8 липня минула тихо.

7 липня окупанти з кулеметів і гранатомета обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині.

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