Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА
У Запорізькій області обстріляли автобуси, які евакуюють людей. Четверо дітей доправили у лікарню, двоє з них у важкому стані
Про це повідомив, голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані", - написав очільник.
- Нагадаємо, 21 березня Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", чотири людини загинули.
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