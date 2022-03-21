Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА

Про це повідомив, голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



"Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані", - написав очільник.



Нагадаємо, 21 березня Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", чотири людини загинули.