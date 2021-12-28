Окупанти обстріляли із гранатометів і стрілецької зброї українські позиції поблизу Катеринівки

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Російські окупанти вели вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї поблизу Катеринівки, що на Луганщині.



У відповідь на ворожі обстріли сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомлялося раніше, окупаційна влада Криму заявила про передачу Керченського й Феодосійського портів у федеральну власність РФ.