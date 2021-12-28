Окупанти обстріляли із гранатометів і стрілецької зброї українські позиції поблизу Катеринівки
З початку доби 28 грудня російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил обстріляли українські позиції та порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Російські окупанти вели вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї поблизу Катеринівки, що на Луганщині.
У відповідь на ворожі обстріли сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.
- Як повідомлялося раніше, окупаційна влада Криму заявила про передачу Керченського й Феодосійського портів у федеральну власність РФ.
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