Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ООС поблизу Піщаного

Про це повідомляє прецентр Міноборони.



Поблизу населеного пункту Піщане на Луганщині ворог здійснив обстріл позицій ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.



Як повідомляють у Міноборони, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупанта припинити обстріли.

Нагадаємо, 9 грудня російські окупанти 6 разів зривали "тишу" на Донбасі й поранили двох українських військових.

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