Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ООС поблизу Піщаного
Станом на 11:00 10 грудня російські найманці застосували заборонене озброєння на Луганщині, чим порушили один раз "режим тиші"
Про це повідомляє прецентр Міноборони.
Поблизу населеного пункту Піщане на Луганщині ворог здійснив обстріл позицій ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.
Як повідомляють у Міноборони, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупанта припинити обстріли.
- Нагадаємо, 9 грудня російські окупанти 6 разів зривали "тишу" на Донбасі й поранили двох українських військових.
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