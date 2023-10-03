Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждала одна людина

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Зазначається, що близько 08:00 окупанти влучили у житловий будинок у Зміївці. За попередніми даними, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.

Крім того, вночі росіяни гатили по населеному пункту Інгулець. Там зафіксовано три прильоти артилерії. Ворожими снарядами знищено адміністративну будівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту й агропідприємство.

Російська армія також завдала удару і по селищу Велетенському Херсонського району. Внаслідок влучань там сталася пожежа допоміжної споруди на прибудинковій території.