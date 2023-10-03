Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждала одна людина
Уранці та вночі вівторка, 3 жовтня, російські терористи завдали ударів по території Херсонської області. У селі Зміївка Бериславського району є поранена людина
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Зазначається, що близько 08:00 окупанти влучили у житловий будинок у Зміївці. За попередніми даними, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.
Крім того, вночі росіяни гатили по населеному пункту Інгулець. Там зафіксовано три прильоти артилерії. Ворожими снарядами знищено адміністративну будівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту й агропідприємство.
Російська армія також завдала удару і по селищу Велетенському Херсонського району. Внаслідок влучань там сталася пожежа допоміжної споруди на прибудинковій території.
- Вчора ворог обстріляв херсонське транспортне підприємство. Унаслідок удару постраждали четверо людей. Під вогонь потрапило авто патрульної поліції - було поранено двох поліціянтів, які евакуйовували цивільного чоловіка з місця обстрілу. Згодом стало відомо, що один із них помер на операційному столі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.77Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе