Росія завдала удару по житловому сектору Херсона: поранено двоє дітей та їхня матір

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 жовтня близько 23:40 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона.

Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку.

Повідомляється, що поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їхня матір. Потерпілі під час обстрілу перебували у своїй оселі.

Усю ніч та вранці 2 жовтня окупанти гатили по центральній частині обласного центру.

Зокрема, Херсонська міська рада повідомляє, що ворог обстрілював місто з тимчасово окупованих територій.

Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, 2 заклади освіти, об'єкт цивільної інфраструктури, приміщення підприємства та церква.

Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).