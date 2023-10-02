У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель").

За його словами, росіяни обстріляли Харківщину попередньо із зенітного ракетного комплексу С-300. Ракети пускали з території російського Бєлгорода.

Мельник додав, що станом на 09:20 ракет у повітряному просторі регіону немає, однак загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

Про обстріл Харкова першим проінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", - написав він у телеграм.

У поліції Харківщини також заявили про обстріл регіону. Там закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Водночас про вибухи у місті повідомляли кореспонденти Суспільного. За їхніми словами, у Харкові їх прозвучало щонайменше чотири.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.