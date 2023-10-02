Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.



Зазначається, що окупанти запускали дрони з південно-східного напрямку, тобто з російського Приморсько-Ахтарська.

Усього було зафіксовано пуски семи ударних безпілотників, 4 з яких знищено силами та засобами Повітряних сил України.





Фото: Повітряні сили