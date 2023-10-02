Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"
У ніч проти понеділка, 2 жовтня, росіяни запустили ударні безпілотники для атаки українських областей. Сили протиповітряної оборони знищили у небі 4 "шахеди"
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запускали дрони з південно-східного напрямку, тобто з російського Приморсько-Ахтарська.
Усього було зафіксовано пуски семи ударних безпілотників, 4 з яких знищено силами та засобами Повітряних сил України.
Фото: Повітряні сили
- Зокрема вночі російські військові атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, три з яких знищила протиповітряна оборона.
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