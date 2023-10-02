Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники
У ніч на понеділок, 2 жовтня, російські військові атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, три з яких знищила протиповітряна оборона
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПВК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники. Оборонці неба, дякую за цілодобову варту", - написав він.
Приблизно о 01:40 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщині. Тоді в області оголосили повітряну тривогу.
За даними ПС ЗСУ, "шахеди" рухалися в напрямку Кривого Рогу. Там закликали українців залишатися в укриттях.
Близько 03:15 у Дніпропетровській області оголосили відбій повітряної тривоги.
- Ткож увечері та в ніч на 1 жовтня РФ здійснила комбіновану повітряну атаку України. Ворожі цілі зафіксовані у багатьох регіонах. У Кривому Розі на Дніпропетровщині та в Умані на Черкащині є влучання в об'єкти інфраструктури і поранено одну людину. Детальніше - читайте за посиланням.
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