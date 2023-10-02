Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПВК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники. Оборонці неба, дякую за цілодобову варту", - написав він.

Приблизно о 01:40 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщині. Тоді в області оголосили повітряну тривогу.

За даними ПС ЗСУ, "шахеди" рухалися в напрямку Кривого Рогу. Там закликали українців залишатися в укриттях.

Близько 03:15 у Дніпропетровській області оголосили відбій повітряної тривоги.