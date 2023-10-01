Повітряна атака по Україні: небезпека ударів авіацією та "шахедами"
Увечері 30 вересня у напрямку Херсонщини вилетіли ворожі літаки, які здійснили запуск ракет, а з чорного моря було здійснено запуск "шахедів"
Про ворожих винищувачів повідомив голова Херсонщини Олександр Прокудін.
"Увага! У напрямку Херсонської області летять ворожі СУ34, СУ35! Залишайтесь у укриттях!", - зазначив керівник ОВА.
О 22:28 він повідомив про пуски у напрямку Бериславського району.
Водночас у Повітряних Силах ЗСУ зазначили , що "спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямах! Загроза застосування авіаційного озброєння".
Вже за кілька хвилин стало відомо, що з Чорного моря здійснено запуск "шахедів":
"Ударні БпЛА імовірно Shahed з Чорного моря у напрямку Одеської області. Дніпропетровська область - працює ППО з ворожого БпЛА!"
О 22:47 до ПС ЗСУ додали , що "група ударних БПЛА з Чорного моря летить у напрямку Білгород-Дністровського району".
Голова Одеської ОВА теж підтвердив атаку на район та роботу ППО: "Білгород-Дністровський район, будьте, будь ласка, у укриттях, це важливо! Роботу ППО не знімати!"
О 23:16 стало відомо , що ще "кілька груп ударних БпЛА типу Shahed із Чорного моря відлітають у напрямку Миколаївської та Одеської областей".
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