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Окупанти обстріляли Луганщину: кількість жертв уточнюють

11 червня, 2022 субота
08:49
війна з Росією

На Луганщині 10 червня окупанти обстріляли будинки, заводи, школу, ліцей і залізничне депо, кількість загиблих уточнюють

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру. Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему - вигоріло багато будинків", - наголосив він.

До лікарень Дніпра та Львова доставили п'ятьох лисиччан, поранених упродовж останніх днів.

Росіяни не залишили уцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Так само вони вчиняють у Лисичанську й Сєверодонецьку, знищуючи заводи.

"Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", - зауважив Сергій Гайдай.

Упродовж доби окупанти з різного озброєння гатили по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці й Комишувасі. Унаслідок цього пошкоджено та зруйновано дуже багато будинків. Також росіяни продовжують наступати в напрямку Новотошківське - Оріхове. Вони закріплюються на північній околиці Оріхового та продовжують штурм у Сєверодонецьку.

"За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу "Орлан-10"", - повідомив очільник ОВА.

  • 10 червня на Донеччині й Луганщині українські війська відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники та знищили 4 танки.

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Сергій Гайдай
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Сєверодонецьк
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Азот
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