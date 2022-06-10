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Окупанти обстріляли Луганщину: пошкоджено 38 будинків і Льодовий палац

10 червня, 2022 п'ятниця
08:51
війна з Росією

На Луганщині 9 червня окупанти обстріляли 38 будинків, Льодовий палац, але зазнали втрат і відійшли поблизу Ниркового й Миколаївки

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному - тільки нищать. "Руський мир" - це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на Азоті - один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу. Бойові дії в Сєверодонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад", - зазначив він.

На північно-західній околиці Тошківки українські військові відбили ворожий штурм. Росіяни намагалися вести штурм у напрямку Ниркового та Миколаївки. ЗСУ завдали їм втрат, і загарбники відійшли. Проте там зруйновано дев'ять будинків.

Іще 15 будинків знищено в Оріховому, шість - у Врубівці, чотири - у Лисичанську, ще чотири - у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєверодонецька.

"У підсумку, за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - наголосив Сергій Гайдай.

  • Станом на 9 червня росіяни вивезли бурятів із Сєверодонецька, адже вони зазнали сильних втрат. У місті тривають бої.

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Сергій Гайдай
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Сєверодонецьк
Азот
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