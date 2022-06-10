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Головна війна з Росією "Мруть як мухи": росіяни вивезли бурятів із Сєверодонецька, - Гайдай

"Мруть як мухи": росіяни вивезли бурятів із Сєверодонецька, - Гайдай

10 червня, 2022 п'ятниця
08:00
війна з Росією Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай

Усередині Сєверодонецька на Луганщині тривають бої, але буряти відступили, оскільки значно слабші за українських військових

Про це повідомив очільник Луганської Сергій Гайдай у фейсбуці.

"Мруть як мухи. рашисти забрали залишки бурятів з Сєверодонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками", - зазначив він.

Сергій Гайдай зауважив, що втрати росіян суттєво перевищують українські.

Також росіяни сильно обстрілюють Лисичанськ із великого калібру, котрий пробиває бетон. Містянам небезпечно перебувати навіть в укриттях. Усередині та навколо Лисичанська боїв немає. Вони точаться в Гірській і Попаснянській громаді.

"Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав - це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи. Слідкуємо, в разі чого - діятимемо на випередження", - наголосив очільник ОВА.

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