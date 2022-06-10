"Мруть як мухи": росіяни вивезли бурятів із Сєверодонецька, - Гайдай
Усередині Сєверодонецька на Луганщині тривають бої, але буряти відступили, оскільки значно слабші за українських військових
Про це повідомив очільник Луганської Сергій Гайдай у фейсбуці.
"Мруть як мухи. рашисти забрали залишки бурятів з Сєверодонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками", - зазначив він.
Сергій Гайдай зауважив, що втрати росіян суттєво перевищують українські.
Також росіяни сильно обстрілюють Лисичанськ із великого калібру, котрий пробиває бетон. Містянам небезпечно перебувати навіть в укриттях. Усередині та навколо Лисичанська боїв немає. Вони точаться в Гірській і Попаснянській громаді.
"Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав - це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи. Слідкуємо, в разі чого - діятимемо на випередження", - наголосив очільник ОВА.
- 28 травня окупанти захопили один готель Сєвєродонецька, а далі пройти не могли й мали великі втрати.
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