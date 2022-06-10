Про це повідомив очільник Луганської Сергій Гайдай у фейсбуці.

"Мруть як мухи. рашисти забрали залишки бурятів з Сєверодонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками", - зазначив він.

Сергій Гайдай зауважив, що втрати росіян суттєво перевищують українські.

Також росіяни сильно обстрілюють Лисичанськ із великого калібру, котрий пробиває бетон. Містянам небезпечно перебувати навіть в укриттях. Усередині та навколо Лисичанська боїв немає. Вони точаться в Гірській і Попаснянській громаді.

"Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав - це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи. Слідкуємо, в разі чого - діятимемо на випередження", - наголосив очільник ОВА.

Станом на 16 квітня Сєверодонецьк був майже на 70% зруйнований.

На деяких напрямках в районі Сєверодонецька сили ворога подекуди перевищують ЗСУ вдесятеро.

28 травня окупанти захопили один готель Сєвєродонецька, а далі пройти не могли й мали великі втрати.

29 травня українські сили у місті перебували в "складній оборонній позиції"

Станом на 10 червня в Сєверодонецьку тривають бої, ворог безуспішно намагається встановити повний контроль над містом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb