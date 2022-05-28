Окупанти захопили один готель Сєвєродонецька, далі пройти не можуть, - Гайдай

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі литовського телебачення.

"Обстріли не вщухають, найгарячіше - в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором

орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати. Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька", - повідомив Гайдай.

За його словами територію Луганської області постійно обстрілюють. Інфраструктура знищена повністю. Води, газу, світла немає. Також російська армія знищує штаби гуманітарної допомоги, лікарні та мости.

"Росіяни кинули всі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк. Вони неодноразово намагались відрізати трасу Лисичанськ - Бахмут. І враховуючи, що це може бути хоч якоюсь перемогою, яку можна озвучити, то кинуть всі засоби, щоб отримати успіх на цьому напрямку. Та я думаю, що нічого найближчим часом в них не вдасться", - додав очільник області.

Росіяни хочуть оточити позиції ЗСУ у районах Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ.

Російські військовослужбовці зруйнували приміщення кінотеатру у Лисичанську.

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