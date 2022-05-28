Росіяни знищили авіаударом кінотеатр у Лисичанську
Російські військовослужбовці зруйнували приміщення кінотеатру у Лисичанську, бо там могли розміщуватись цивільні
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ніхто не травмувався.
"Орки шукають людей: авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя. Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців", - написав Гайдай.
На місці кінотеатру зафіксовано воронку глибиною 5–5,5 метра.
- Станом на 25 травня РФ окупувала 95% території Луганської області.
- 27 травня окупанти намагалися штурмувати в районі Сєвєродонецька, трасу Бахмут - Лисичанськ постійно обстрілювали.
- Росіяни обстріляли 45 будинків, пошкодили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом та відійшли через значні втрати.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе