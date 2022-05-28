Росіяни знищили авіаударом кінотеатр у Лисичанську

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ніхто не травмувався.

"Орки шукають людей: авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя. Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців", - написав Гайдай.

На місці кінотеатру зафіксовано воронку глибиною 5–5,5 метра.

Станом на 25 травня РФ окупувала 95% території Луганської області.

27 травня окупанти намагалися штурмувати в районі Сєвєродонецька, трасу Бахмут - Лисичанськ постійно обстрілювали.

Росіяни обстріляли 45 будинків, пошкодили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом та відійшли через значні втрати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb