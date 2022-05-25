РФ окупувала 95% території Луганської області, - Гайдай
На питання ведучого – скільки наразі відсотків територій Лугансьщини окуповано армією Росії, очільник області відповів: "Я думаю приблизно 95%"
Про це інформує в одному з ефірів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На території Донбасу залишається напружена ситуація.
"Ситуація на Донбасі – надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються взагалі. Траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости", – розповів Сергій Гайдай.
Вдалося завезти гуманітарні вантажі жителям Луганщини. Їх на підконтрольній Україні території залишається понад 40 тисяч людей, з них до 15 тисяч – у Сєвєродонецьку та селах громади, утім люди евакуюватися не хочуть.
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