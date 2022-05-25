Про це інформує в одному з ефірів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На території Донбасу залишається напружена ситуація.

"Ситуація на Донбасі – надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються взагалі. Траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости", – розповів Сергій Гайдай.

Вдалося завезти гуманітарні вантажі жителям Луганщини. Їх на підконтрольній Україні території залишається понад 40 тисяч людей, з них до 15 тисяч – у Сєвєродонецьку та селах громади, утім люди евакуюватися не хочуть.

Нагадаємо, росіяни за добу вбили у Сєвєродонецьку шістьох цивільних, щонайменше восьмеро поранені.

На Луганщині припинила роботу остання газорозподільна станція. Відтепер область повністю без блакитного палива.

На Луганщині окупанти пошкодили газопровід, Донеччина може залишитися без газу, - Гайдай

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал:https://t.me/espresotb