Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"У Сєвєродонецьку шестеро загиблих та щонайменше восьмеро поранених, більшість – поблизу бомбосховищ, місто тримає оборону", – написав він з посиланнями на дані за 24 травня.

Останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно, додав Гайдай.

Він підкреслив: росіяни б’ють по скупченню людей. Інформацію, де є люди, дістають за допомогою дронів та дізнаються від навідників.

"Так, вони знають, що на сєвєродонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково", – зазначив Сергій Гайдай.

Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку.

В ОВА застерігають: зрадники-навідники можуть бути поруч.

"Тож, будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу", – написав Гайдай.

Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

"У ці хвилини, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк", – зазначив голова ОВА.

За добу на Луганщині ЗСУ відбили дев’ять атак російських загарбників, знищили три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Нагадаємо, російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збила ППО. Є загиблі й поранені.

В ніч з 24 на 25 травня у Харкові пролунали вибухи.

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