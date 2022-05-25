У Харкові пролунали вибухи
Вночі з 24 на 25 травня у Харкові пролунали вибухи
Інформацію про вибухи підтвердили у застосунку "єТривога".
О 1:02 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Офіційної інформації про постраждалих, локацію і причини вибухів - поки немає.
- 24 травня у Харкові вперше за майже 90 днів, відновили роботу метро, проїзд впродовж першого тижня буде безкоштовним.
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