У Харкові пролунали вибухи

Інформацію про вибухи підтвердили у застосунку "єТривога".

О 1:02 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Офіційної інформації про постраждалих, локацію і причини вибухів - поки немає.

24 травня у Харкові вперше за майже 90 днів, відновили роботу метро, проїзд впродовж першого тижня буде безкоштовним.

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