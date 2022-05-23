У Харкові відновлює роботу метро, проїзд впродовж першого тижня буде безкоштовним
Поїзда харківського метрополітену відновлять рух вперше за останні 89 днів
Про це інформує харківський міський голова Ігор Терехов.
Повідомляється, що 24 травня вперше з моменту повномасштабного нападу Росії харківський метрополітен відновить свою роботу.
За словами Терехова, потяги підземки почнуть рух о 7:00 та ходитимуть з інтервалом у півгодини.
"Хочу одразу сказати: оскільки економіка Харкова лише почала відроджуватись, складно зрозуміти пасажиропотік. І в перші дні роботи метрополітену потяги ходитимуть з інтервалом о півгодини. Поступово зі збільшенням кількості пасажирів зменшуватиметься інтервал. При цьому ми змінюватимемо логістику наземного транспорту таким чином, щоб харків'янам зручно було пересуватися по всьому місту", - прокоментував мер.
Крім того, міськрада зазначає, що у перший тиждень проїзд буде безкоштовним.
- Нагадаємо, 20 травня мер Харкова анонсував відновлення роботи метрополітену
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