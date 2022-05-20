У Харкові 24 травня запустять метро

Про це повідомила міська рада у Facebook.

Терехов наголосив, що міська влада, керівництво метро, військові та правоохоронці зробить усе для безпеки людей.

"Ми більше не можемо тягнути - нам слід запускати метрополітен. Моє завдання - забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів", - сказав він.

Частина громадського транспорту в Харкові запрацювала з 16 травня.