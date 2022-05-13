У Харкові відновить роботу наземний громадський транспорт, - Терехов
Мер міста повідомив про відновлення роботи деяких трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутів. Проїзд попередньо буде безкоштовним, поки не перезапустять економіку Харкова
Про це інформує міський голова Ігор Терехов.
Повідомляється, що мер Харкова ухвалив рішення про відновлення роботи наземного громадського транспорту. Тролейбуси та трамваї запрацюють починаючи з 16 травня.
Стало відомо, що наново введуть в експлуатацію 4 трамвайні та 8 тролейбусних напрямків. Крім того, міська рада має намір відновити електролінії та тягові підстанції для того, щоб з часом збільшити кількість маршрутів.
За словами Терехова, у місті також запускають 25 автобусних маршрутів.
"Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно", - коментує мер.
Зазначається, що транспорт працюватиме щоденно із 7:00 до 19:00.
Проїзд у Харкові наразі буде безкоштовним.
- Нагадаємо, що у Харкові окупанти зруйнували трамвайні депо та знищили підстанції, які забезпечували роботу електротранспорту
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