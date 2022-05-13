Про це інформує міський голова Ігор Терехов.

Повідомляється, що мер Харкова ухвалив рішення про відновлення роботи наземного громадського транспорту. Тролейбуси та трамваї запрацюють починаючи з 16 травня.

Стало відомо, що наново введуть в експлуатацію 4 трамвайні та 8 тролейбусних напрямків. Крім того, міська рада має намір відновити електролінії та тягові підстанції для того, щоб з часом збільшити кількість маршрутів.

За словами Терехова, у місті також запускають 25 автобусних маршрутів.

"Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно", - коментує мер.

Зазначається, що транспорт працюватиме щоденно із 7:00 до 19:00.

Проїзд у Харкові наразі буде безкоштовним.

Нагадаємо, що у Харкові окупанти зруйнували трамвайні депо та знищили підстанції, які забезпечували роботу електротранспорту

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