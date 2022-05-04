Трамваїв у Харкові більше немає: окупанти знищили депо та підстанції, - міськрада
У Харкові окупанти зруйнували трамвайні депо та знищили підстанції, які забезпечували роботу електротранспорту
Про це повідомляє Харківська міська рада.
"Також треба зазначити, що після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену. Скажу і те, що завдяки "зусиллям" окупантів, будуть складнощі із Салтівською гілкою – вона поїде набагато пізніше за решту двох", – говорить мер міста Ігор Терехов.
Зараз місто разом із фахівцями працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, яка насамперед стосується можливості доставки жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку.У частині випадків трамваї замінять тролейбуси, у решті – муніципальні автобуси.
- Сьогодні, 4 травня, запланована евакуація зі Старого Салтова до Харкова не відбудеться, оскільки селище продовжують обстрілювати.
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