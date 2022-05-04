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Трамваїв у Харкові більше немає: окупанти знищили депо та підстанції, - міськрада

4 травня, 2022 середа
18:56
Новини знищені трамваї у Харкові

У Харкові окупанти зруйнували трамвайні депо та знищили підстанції, які забезпечували роботу електротранспорту

Про це повідомляє Харківська міська рада.

"Також треба зазначити, що після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену. Скажу і те, що завдяки "зусиллям" окупантів, будуть складнощі із Салтівською гілкою – вона поїде набагато пізніше за решту двох", – говорить мер міста Ігор Терехов.

Зараз місто разом із фахівцями працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, яка насамперед стосується можливості доставки жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку.

У частині випадків трамваї замінять тролейбуси, у решті – муніципальні автобуси.



  • Сьогодні, 4 травня, запланована евакуація зі Старого Салтова до Харкова не відбудеться, оскільки селище продовжують обстрілювати.
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Харків
інфраструктура
трамваї
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