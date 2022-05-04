Евакуація зі Старого Салтова поки неможлива, ворог не припиняє обстріли – голова Харківської ОВА

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів Суспільному.



Заїжджати або покидати Старий Салтів нині небезпечно через обстріли російської армії.



"Не можна проїхати. Якщо можна буде проїхати, ми обов’язково про це повідомимо. Зараз у нас люди питають і про Старий Салтів. Не можна поки що проїхати, тому що там ідуть обстріли.



Ми не посилаємо туди організовано евакуаційні автобуси. Ми планували – на вчора, на сьогодні, однак, та військова обстановка, яку ми наразі маємо, не дозволяє нам це зробити", – розповів голова Харківської ОВА.







Поблизу населених пунктів у бік Старого Салтова тривають бойові дії.



"Звільнити населений пункт – це 30%. 70% – наші хлопці його намагаються втримати і закріпити там свої позиції. Ми зараз не можемо говорити, це наш населений пункт чи ні", – додав Олег Синєгубов.

3 травня Пентагон заявили, що українці здобули суттєві успіхи та відтіснили росіян на 40 км від Харкова.

2 травня по Харкову окупанти здійснили два удари з реактивних систем залпового вогню та артобстріл, а також обстрілляли Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

1 травня росіяни обстріляли з артилерії Богодухів на Харківщині, унаслідок чого одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення. Також обстріляли житлові квартали Харкова та Харківщину, вбивши трьох людей і поранивши вісьмох

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Фото: reuters