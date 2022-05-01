Унаслідок обстрілів Харківщини 1 травня загинуло троє людей, іще 8 зазнали поранень

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.



"Сьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка. Унаслідок цих обстрілів, на жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення", - повідомив він.



Олег Синєгубов наголосив, що на Харківщині дуже висока ймовірність російських обстрілів, і попросив людей залишатися за можливості в укриттях, не нехтувати власною безпекою й не виходити на вулиці без нагальної потреби.



Як і раніше, найгарячіше в Харківській області - на Ізюмському напрямку. Там окупанти продовжують спроби наступати, однак завдяки ЗСУ не мають успіху. Сьогодні, 1 травня, росіяни зазнали великих втрат у живій силі та техніці.



Також окупанти обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Уди та Прудянка. Біля Старого Салтова росіяни зазнали великих втрат.

1 травня росіяни обстріляли з артилерії Богодухів на Харківщині, унаслідок чого одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення.

У Харкові не працюють промислові підприємства, ринки та сфера обслуговування.

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