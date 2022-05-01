У Харкові не працюють промислові підприємства, ринки та сфера обслуговування, - міський голова
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію місті
Інформацію опублікували у telegram.
"Не працюють наші промислові підприємства. Кілька найбільших ринків Харкова знищено, сфера обслуговування майже не працює, будівельний бізнес зупинився. Місто завмерло", - повідомив міський голова.
Ігор Терехов розповів про плани відновлення Харкова після війни.
"Після нашої перемоги промисловість, IT-індустрія та будівництво стануть локомотивами економічного відродження міста. Кожному у Харкові знайдеться робота. Ми разом з усіма харків'янами, що люблять своє місто, свою країну, по крихтах відновимо все, що було знищено",- сказав він.
Мер також додав, що у вівторок на Плеханівській, 73 відновить роботу відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Попри те, що це районний відділ, обслуговуватиме він усіх мешканців усіх районів. Працюватиме він у вівторок та п'ятницю з 10 до 14 години.
- Російські окупанти за минулу добу, 30 квітня, тричі обстріляли Харків. Ворог завдавав удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе