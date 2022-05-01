У Харкові не працюють промислові підприємства, ринки та сфера обслуговування, - міський голова

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"Не працюють наші промислові підприємства. Кілька найбільших ринків Харкова знищено, сфера обслуговування майже не працює, будівельний бізнес зупинився. Місто завмерло", - повідомив міський голова.



Ігор Терехов розповів про плани відновлення Харкова після війни.



"Після нашої перемоги промисловість, IT-індустрія та будівництво стануть локомотивами економічного відродження міста. Кожному у Харкові знайдеться робота. Ми разом з усіма харків'янами, що люблять своє місто, свою країну, по крихтах відновимо все, що було знищено",- сказав він.



Мер також додав, що у вівторок на Плеханівській, 73 відновить роботу відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Попри те, що це районний відділ, обслуговуватиме він усіх мешканців усіх районів. Працюватиме він у вівторок та п'ятницю з 10 до 14 години.



Російські окупанти за минулу добу, 30 квітня, тричі обстріляли Харків. Ворог завдавав удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню.