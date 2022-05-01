Російські війська за добу тричі обстріляли Харків з артилерії

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.



"За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту. За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі", – йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що російські війська зменшили інтенсивність обстрілів. Зокрема, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова.



"Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", – додав Синєгубов.