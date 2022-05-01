Російські війська за добу тричі обстріляли Харків з артилерії
Російські окупанти за минулу добу, 30 квітня, тричі обстріляли Харків. Ворог завдавав удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
"За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту. За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі", – йдеться в повідомленні.
Він також зазначив, що російські війська зменшили інтенсивність обстрілів. Зокрема, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова.
"Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", – додав Синєгубов.
- Також відомо, що в результаті російських обстрілів Харкова та області протягом 30 квітня сталося 15 пожеж протягом доби. Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснювали виїзди в різні райони регіону.
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