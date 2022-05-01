На Харківщині через обстріли російських військ за добу сталося 15 пожеж

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

"Рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та господарчих будівель, а також складських та ангарних приміщеннях", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вчора дев'ять пожеж сталося у Немишлянському районі Харкова, а також 2 у Харківському, 3 в Ізюмському та 1 у Чугуївському районах області.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського району міста Харкова. Зазначають, що харківські піротехніки за день здійснили 41 виїзд для ліквідації ворожих боєприпасів.