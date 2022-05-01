На Харківщині через обстріли російських військ за добу сталося 15 пожеж
В результаті російських обстрілів Харкова та області протягом 30 квітня сталося 15 пожеж протягом доби. Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснювали виїзди в різні райони регіону
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.
"Рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та господарчих будівель, а також складських та ангарних приміщеннях", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, вчора дев'ять пожеж сталося у Немишлянському районі Харкова, а також 2 у Харківському, 3 в Ізюмському та 1 у Чугуївському районах області.
Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського району міста Харкова. Зазначають, що харківські піротехніки за день здійснили 41 виїзд для ліквідації ворожих боєприпасів.
- У результаті наступу українських військових у Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.
- Збройні сили України визволили від окупантів Кутузівку у Харківській області. 30 квітня туди доправили гуманітарну допомогу.
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