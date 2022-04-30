ЗСУ звільнили Кутузівку на Харківщині, яка була окупована понад два місяці

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.



За його словами близько сотні людей, серед яких літні люди та діти, два місяці жили у підвалах. У них не було світла, газу і запасів продуктів.



"Але не зламалися і вистояли! Сьогодні зі сльозами зустрічали наших захисників. Надаємо всю необхідну допомогу, усі охочі мають змогу евакуюватися в більш безпечні місця. Дякуємо нашим оборонцям за звільнення та захист!"- написав очільник області.







Він також додав, що ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Харківщини від окупації. Українські військовослужбовці відновили повний контроль над Верхньою Роганкою, Слобідським та Прилесним.











Станом на 19:08 30 квітня ми повідомляли, що ЗСУ звільнили 4 населених пункти на Харківщині.

До Харківщини з Польщі надійшов гуманітарний вантаж із майже 600 тоннами продуктів харчування тривалого зберігання.