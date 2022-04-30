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ЗСУ звільнили Кутузівку на Харківщині, яка була окупована понад два місяці

30 квітня, 2022 субота
22:38
війна з Росією

Збройні сили України визволили від окупантів Кутузівку у Харківській області. 30 квітня туди доправили гуманітарну допомогу

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram. 

За його словами близько сотні людей, серед яких літні люди та діти, два місяці жили у підвалах. У них не було світла, газу і запасів продуктів. 

"Але не зламалися і вистояли! Сьогодні зі сльозами зустрічали наших захисників. Надаємо всю необхідну допомогу, усі охочі мають змогу евакуюватися в більш безпечні місця. Дякуємо нашим оборонцям за звільнення та захист!"- написав очільник області.



Він також додав, що ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Харківщини від окупації. Українські військовослужбовці відновили повний контроль над Верхньою Роганкою, Слобідським та Прилесним. 




 

  • Станом на 19:08 30 квітня ми повідомляли, що ЗСУ звільнили 4 населених пункти на Харківщині.
  • До Харківщини з Польщі надійшов гуманітарний вантаж із майже 600 тоннами продуктів харчування тривалого зберігання.
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