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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Польща передала Харківщині майже 600 тонн гуманітарного вантажу

Польща передала Харківщині майже 600 тонн гуманітарного вантажу

30 квітня, 2022 субота
20:48
війна з Росією

До Харківщини з Польщі надійшов гуманітарний вантаж із майже 600 тоннами продуктів харчування тривалого зберігання

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у фейсбуці.

"Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж. Прибув потяг з 30 контейнерами продуктів харчування тривалого зберігання. Це майже 600 тонн", - написав він.

Громади Харківщини, які страждають від війни, отримали допомогу завдяки домовленостям Офісу президента й віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з урядом Польщі. Цей потяг став уже третім постачанням гуманітарного вантажу.

"Я хочу особисто подякувати міністру кабінету міністрів Польщі пану Міхалу Дворчику за особисту участь та організацію такого дуже цінного для нас вантажу і допомоги нашим мешканцям", - наголосив очільник ОВА.
 

  • 29 квітня Польща доставила до Полтавщини 54 тонн гуманітарної допомоги для вимушених переселенців.

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Новини
Польща
потяг
продукти харчування
Ірина Верещук
Харківщина
Офіс президента
гуманітарний вантаж
контейнери
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