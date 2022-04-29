Крупи, овочі, консерви й вода: до Полтавщини з Польщі прибуло 54 тонни гуманітарної допомоги

Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.



"Отримали з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги - 54 тонни їжі. Це крупи, консерви, овочі, вода", - написав він.



Обласна адміністрація передасть їх до громад, шкіл, дитсадків, де живуть вимушені переселенці.

Польща передає Полтавщині 500 тонн гумдопомоги, 28 квітня 80 контейнерів із їжею, водою та постіллю вже прибули в область.

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