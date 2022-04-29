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Головна війна з Росією Крупи, овочі, консерви й вода: до Полтавщини з Польщі прибуло 54 тонни гуманітарної допомоги

Крупи, овочі, консерви й вода: до Полтавщини з Польщі прибуло 54 тонни гуманітарної допомоги

29 квітня, 2022 п'ятниця
14:01
війна з Росією

Польща доставила до Полтавщини 54 тонн гуманітарної допомоги, яку роздадуть вимушеним переселенцям

Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"Отримали з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги - 54 тонни їжі. Це крупи, консерви, овочі, вода", - написав він.

Обласна адміністрація передасть їх до громад, шкіл, дитсадків, де живуть вимушені переселенці.

  • Польща передає Полтавщині 500 тонн гумдопомоги, 28 квітня 80 контейнерів із їжею, водою та постіллю вже прибули в область.

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