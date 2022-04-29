Крупи, овочі, консерви й вода: до Полтавщини з Польщі прибуло 54 тонни гуманітарної допомоги
Польща доставила до Полтавщини 54 тонн гуманітарної допомоги, яку роздадуть вимушеним переселенцям
Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"Отримали з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги - 54 тонни їжі. Це крупи, консерви, овочі, вода", - написав він.
Обласна адміністрація передасть їх до громад, шкіл, дитсадків, де живуть вимушені переселенці.
- Польща передає Полтавщині 500 тонн гумдопомоги, 28 квітня 80 контейнерів із їжею, водою та постіллю вже прибули в область.
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