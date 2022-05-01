Унаслідок російського обстрілу Богодухова на Харківщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень
Росіяни 1 травня обстріляли з артилерії Богодухів на Харківщині, унаслідок чого одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення
Про це йдеться в телеграмі Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці", - зазначили в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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