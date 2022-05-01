Унаслідок російського обстрілу Богодухова на Харківщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень

Про це йдеться в телеграмі Харківської обласної прокуратури.



"За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці", - зазначили в повідомленні.



Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



30 квітня російські окупанти тричі обстріляли Харків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb