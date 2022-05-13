Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана

Про це повідомляють на сайті видання.

ЗМІ повідомляє, що з початку повномасштабної війни в України робота редакції у Польщі змінилась. Війна також вплинула на вибір людини року.

"Коли ми обговорювали цьогорічного лауреата чи лауреатку, було зрозуміло, що ми повинні вшанувати когось з України, людину, яка бере участь у боротьбі. Список заслуг дуже довгий, його відкриває президент Володимир Зеленський, до нього входить віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, є мери Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, є українські командири та дипломати, солдати та рятувальники. Україна стала землею героїв", - йдеться у повідомленні.

Та під час обговорення кандидатів обрали Сергія Жадана. Зазначають, що письменник залишається у Харкові, що розташований біля російського кордону. За даними видання, Жадан пише статті про війну для західних газет, дає інтерв’ю, організовує концерти та займається гуманітарною допомогою.

"Він зайнявся тим, до чого покликані письменники під час війни: підняття настрою людей, освіження їхніх сердець, організування концертів у пристосованій до притулку станції Харківського метро. Відвідує поранених у госпіталі, бере припаси бійцям на фронті. Водночас захищає українську культуру від Росії. Така дивовижна постать – Сергій Жадан. Наша людина року 2022", - додали у повідомленні.

Видання повідомляє, що для поляків Жадан був обличчям української літератури майже два десятиліття, коли видавництво "Чарне" почало публікувати його оповідання та романи.

Сергій Жадан прокоментував призначення на сторінці у facebook.

"Дякую Газеті Виборчій за звання людини року. Хоча чудово розумію всю умовність цього означення - нині всі українці, які б'ються за свою країну, які працюють на неї, є Людьми Року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні", - написав він.

Також він подякував польському народу за підтримку та допомогу.

12 квітня український письменник та громадський діяч Сергій Жадан отримав Премію Свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера.

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