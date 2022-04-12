Про це сам український письменник повідомив у фейсбуці.



За попередніми даними, сьогодні Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера, видавця національної німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України - для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою", - прокоментував Жадан.



Зокрема грошова складова премії склала 10 000 швейцарських франків. Усі кошти письменник віддасть на волонтерські потреби.





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