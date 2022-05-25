Через російський обстріл Луганщина повністю залишилася без газу, травмовано працівника газорозподільної станції

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своєму телеграм-каналі.

"Газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", – повідомив Гайдай.

Він додав, що ще станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.

"Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники", – сказав він.

Нагадаємо, росіяни за добу вбили у Сєвєродонецьку шістьох цивільних, щонайменше восьмеро поранені

На Луганщині окупанти пошкодили газопровід, Донеччина може залишитися без газу, - Гайдай

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