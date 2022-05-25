Через російський обстріл Луганщина повністю залишилася без газу, травмовано працівника газорозподільної станції
На Луганщині припинила роботу остання газорозподільна станція. Відтепер область повністю без блакитного палива
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своєму телеграм-каналі.
"Газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", – повідомив Гайдай.
Він додав, що ще станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.
"Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники", – сказав він.
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