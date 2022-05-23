Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти при спробі відрізати область від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодили магістральний газопровід, діаметр якого складає 1 200 мм.

Унаслідок цього тиск у трубі впав із 15 до 5 атм, що може означати припинення газопостачання сусідній Донецькій області.

Гайдай повідомляє, що провести ремонтні роботи наразі вкрай складно через активні бойові дії, що розгортаються в цьому районі.

Також, за словами ОДА, 36 тис. абонентів із трьох населених пунктів Луганської області мають деякий запас блакитного палива за рахунок залишкового тиску у трубах.

Нагадаємо, на Луганщині 22 травня росіяни пошкодили понад 70 будинків, убили людину й поранили ще одну. Померла дитина, поранена раніше.

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