На Луганщині окупанти пошкодили газопровід, Донеччина може залишитися без газу, - Гайдай
Окупанти пошкодили магістральний газопровід, який забезпечував газом Донецьку область. Провести ремонтні роботи практично неможливо
Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти при спробі відрізати область від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодили магістральний газопровід, діаметр якого складає 1 200 мм.
Унаслідок цього тиск у трубі впав із 15 до 5 атм, що може означати припинення газопостачання сусідній Донецькій області.
Гайдай повідомляє, що провести ремонтні роботи наразі вкрай складно через активні бойові дії, що розгортаються в цьому районі.
Також, за словами ОДА, 36 тис. абонентів із трьох населених пунктів Луганської області мають деякий запас блакитного палива за рахунок залишкового тиску у трубах.
- Нагадаємо, на Луганщині 22 травня росіяни пошкодили понад 70 будинків, убили людину й поранили ще одну. Померла дитина, поранена раніше.
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