Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Окупанти 7 травня обстріляли з артилерії Привілля, унаслідок чого з мінно-вибуховою травмою до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні привезли 11-річну дівчинку. Упродовж два тижні медики намагалися її врятувати, але 22 травня дитина загинула.

"Учора також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним - пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках. Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані", - наголосив Сергій Гайдай.

За добу росіяни обстріляли понад 70 будинків. Окрім зазначених раніше, вони влучили в 13 будинків в Золотому, чотири - в Нирковому, по три - в Миколаївці та Катеринівці, два - в Гірському. У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили п’ять багатоповерхівок і торговельні площі ринку. Поранення зазнав літній чоловік, якого поліцейські вчасно привезли до лікарні.

Під час наступу на Сєвєродонецьк росіяни вели бойові дії в районах Пурдівки й Олександрівки, штурмували Тошківку. ЗСУ відбили 11 ворожих атак, знищили шість танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та шість - автомобільної. Підрозділи ППО збили безпілотник "Орлан-10" і літак Су-25.

Українські захисники вкотре зруйнували понтонну переправу росіян через Сіверський Донець.

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