Українські захисники вкотре зруйнували понтонну переправу росіян через Сіверський Донець

Про це повідомили МВС у facebook.

Аеророзвідники прикордонної служби виявили, що окупанти налагодили переправу через річку. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Інформацію передали артилеристам ЗСУ і влучним пострілом переправу разом з танком противника було знищено.

"Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися. Знайти їх допомогла "пташка" українських прикордонників. За результатами роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки і кількадесят військових", - йдеться у повідомленні.

21 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційні війська зосередили головні зусилля на Луганському та Донецькому напрямках та продовжують спроби переправитися через річку Сіверський Донець.

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