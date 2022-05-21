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Росіяни продовжують наступ на Донбасі та здійснюють нові спроби форсувати Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ

21 травня, 2022 субота
07:26
війна з Росією українська артилерія

Російські окупаційні війська зосередили головні зусилля на Луганському та Донецькому напрямках та продовжують спроби переправитися через річку Сіверський Донець

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook

Станом на 6:00, 21 травня, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, де агресор намагається поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи. 

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. 

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Тут також спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. 

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійських системи, десять одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника. 

Підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено два БпЛА оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу, ймовірно - вертоліт. 

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни. 

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження наших військ. 

У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури. 

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.

Кораблі чорноморського флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. 

Російські загарбники продовжують застосовувати тактику терору проти українського цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення харчів, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих та дітей.

  • 14 травня CNN повідомляв, що плани росіян оточити українських військових в Луганській області провалилися через невдалі спроби переправитися через річку Сіверський Донець. 

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Луганська область
Донецька область
Донбас
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Генштаб ЗСУ
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