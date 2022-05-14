Спроби РФ оточити угруповання ЗСУ на Луганщині провалилися через розгром на Сіверському Донці, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Американський телеканал зазначив, що супутникові знімки та свідчення з перших вуст дали повнішу картину численних і катастрофічних зусиль російських військ перетнути річку Сіверський Донець за останній тиждень.

На початку тижня росіяни зазнали поразки під час спроби переправити через річку до 70 одиниць броньованої та іншої техніки. На CNN дійшли висновку, що з цієї причини плани РФ оточити угруповання українських військових на Луганщині провалилися.

11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.

13 травня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські військові відкинули росіян після восьми днів невдалих спроб окупантів форсувати річку Сіверський Донець.

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