Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої", - зазначив він.

Росіяни обстріляли міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок і дуже постраждало селище Синецький.

У Гірському пошкоджено дев’ять будинків, у Золотому та Лисичанську - по чотири, у Врубівці - 12, в Оріховому - два.

"Загалом, за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи ППО знищили БпЛА типу "Орлан-10"", - зауважив Сергій Гайдай.

28 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу штурму Сєвєродонецька на Луганщині та після втрат відійшли на раніше зайняті позиції.

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