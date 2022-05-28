На Луганщині окупанти обстріляли 45 будинків, пошкодили міст і відступили біля Сєвєродонецька
На Луганщині 27 травня росіяни обстріляли 45 будинків, пошкодили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом та відійшли через значні втрати
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої", - зазначив він.
Росіяни обстріляли міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок і дуже постраждало селище Синецький.
У Гірському пошкоджено дев’ять будинків, у Золотому та Лисичанську - по чотири, у Врубівці - 12, в Оріховому - два.
"Загалом, за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи ППО знищили БпЛА типу "Орлан-10"", - зауважив Сергій Гайдай.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.82
Купівля 34.82Продаж 35.94
-
EUR
Купівля 36.7Продаж 38.24
- Актуальне
- Важливе