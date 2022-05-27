На околицях Сєвєродонецька точаться бої, траса Бахмут - Лисичанськ повністю прострілюється

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ та очільника Луганщини Сергія Гайдая.

"На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк під постійними рашистськими обстрілами. Та місто не є відрізаним, як про це розповідають російські ЗМІ. Бої тривають на околицях міста. Росіяни зайшли в район готелю "Мир" та автовокзалу. За його словами, окупантам не вдасться захопити Луганщину найближчим часом.

"Росіяни не зможуть захопити Луганщину в найближчі дні, як пророкують аналітики, нам вистачить сил та засобів тримати оборону. Проте не виключено, що задля того, аби не потрапити в оточення - доведеться відійти", - сказав він.

Також ворог обстрілює трасу Бахмут - Лисичанськ.

"Траса Лисичанськ - Бахмут повністю прострілюється, пересування нею небезпечне. Завезення гумвантажів та евакуація все одно можливі", - додав він.

27 травня вдалось евакуювати 31 мешканця Лисичанська. Також у місто доправили гуманітарну допомогу.

"Це була одна з найважчих евакуацій за останній час, але найпродуктивніша. Патрульні поліцейські приїхали до Лисичанська забрати сімох людей, які заздалегідь повідомили, що хочуть евакуюватися. Патрульних це не влаштувало, і почалася психологічна розмова…декілька годин вмовлянь і 31 людина вже сиділа в броньованій автівці, з них 13 дітей.Одну жінку передали лікарям, адже днями вона перенесла інсульт", - повідомив очільник області.

Росіяни хочуть відтіснити ЗСУ від Лиману та наступати на Слов'янськ,- Генштаб ЗСУ

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