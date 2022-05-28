Росіяни хочуть оточити позиції ЗСУ у районах Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Активні бойові дії ведуться на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках.

Російські підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Окупанти завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва. На Сєвєродонецькому напрямку ворог наступав у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Проводить розвідку.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії. Загарбники намагаються покращити тактичне положення. Також бої тривають на Авдіївському напрямку. Противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення.

Збройні сили України вели наступальні дії. Ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають.

Окупанти планують відновити наступ на Слов’янському напрямку. Ворог, використовуючи залізницю, перекидає озброєння, військову техніку та інші засоби з території РФ в район Куп’янська Харківської області.

У Генштабі додають, що з метою посилення режиму контролю у Білорусі ввели тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною районах Гомельської області. Обмеження діятимуть до 31 серпня 2022 року.

З 24 лютого до 28 травня окупанти втратили близько 30 тис. військових, 1330 танків, 628 систем артилерії, 207 літаків і 174 гелікоптери.

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