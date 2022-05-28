Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати Росії становлять:

особового складу - близько 30 тис. (+250) окупантів;

танків - 1330 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 3258 (+12) од.;

артилерійських систем - 628 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню - 203 (+2) од.;

засобів ППО - 93 (+0) од.;

літаків - 207 (+1) од.;

гелікоптерів - 174 (+4) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0) од.;

крилатих ракет - 116 (+1) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2226 (+0) од.;

спеціальної техніки - 48 (+0) од.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

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