Близько 30 тис. окупантів, 1330 танків, 207 літаків і 174 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 28 травня окупанти втратили близько 30 тис. військових, 1330 танків, 628 систем артилерії, 207 літаків і 174 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати Росії становлять:
- особового складу - близько 30 тис. (+250) окупантів;
- танків - 1330 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 3258 (+12) од.;
- артилерійських систем - 628 (+5) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 203 (+2) од.;
- засобів ППО - 93 (+0) од.;
- літаків - 207 (+1) од.;
- гелікоптерів - 174 (+4) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0) од.;
- крилатих ракет - 116 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2226 (+0) од.;
- спеціальної техніки - 48 (+0) од.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямку.
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