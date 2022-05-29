Українські військові у Сєверодонецьку перебувають в "складній оборонній позиції", - голова ВЦА розповів про ситуацію у місті

Про це повідомляє CNN.

За словами Олександра Стрюка, ЗСУ перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєвєродонецьку, бої тривають на околицях міста, а найзапекліші – у районі автовокзалу та готелю "Мир".

"Справжня битва - в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який знаходиться в місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена", - розповів керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька.

У місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Ще є можливість доставляти вантажі у Сєверодонецьк, хоч це і дуже складно. Евакуація з населеного пункту вкрай небезпечна.

У Сєверодонецьку доступний лише початковий рівень медичної допомоги.

Росіяни хочуть оточити позиції ЗСУ у районах Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ.

28 травня повідомлялось, що бої точаться на околиці Сєверодонецька. Окупанти захопили територію готелю "Мир" і більше успіхів не мають. У них значні втрати, далі пройти не можуть.

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