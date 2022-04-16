Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – глава ВЦА Олександр Стрюк
Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька на Луганщині Олександр Стрюк заявив про те, що місто зруйноване практично на 70%
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", – сказав глава військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк і додав, що у місті залишилось близько 20 тис. городян зі 130 тис, які жили там до війни.
- Додамо, що упродовж доби окупанти намагалися штурмувати Мар’їнку, але за повідомленням Генштабу, ці спроби були безуспішними
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