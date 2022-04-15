Упродовж доби окупанти намагалися штурмувати Мар’їнку, але безуспішно, – Генштаб

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.



"Протягом поточної доби на всіх напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова", – йдеться в повідомленні.



Зазначають, що на Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, однак безуспішно.

Як зазначається, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Порушуючи правила ведення війни, диверсійно-розвідувальні групи ворога для проведення диверсій на території України викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі країни мають бути готові до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

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В тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.У Генштабі наголошують, що підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.