Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, окупанти не мають значних досягнень на фронті, тому звітують про удари по цивільній інфраструктурі: будинках і підприємствах.

"Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську - два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість - в Золотому, ще три - в Тошківці. Вчора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку", - наголосив він.

Росіяни відкривають вогонь по цивільних об'єктах і українських військових у районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська. Також їхня штурмова авіація вдарила біля Мирної Долини.

"Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції", - зауважив Сергій Гайдай.

Також окупанти ведуть обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

"За минулу добу відбито п’ять атак окупантів, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони було збили три БПлА типу "Орлан-10", - додав очільник ОВА.

На Луганщині росіяни зруйнували понад 400 км доріг, 270 медзакладів, майже 70 шкіл і 50 дитсадків за 100 днів повномасштабної війни.

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