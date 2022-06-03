Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Він зазначив, що Україна бореться за Луганщину і в день області й на 100-й день повномасштабного вторгнення РФ регіон перебуває під українським прапором.

"100 днів вони рівняють із землею все, що відрізняло Луганську область від так званої "ЛНР". Ціна руZZького миру: понад 400 км розбитих доріг європейського рівня. Майже 70 сучасних шкіл та 50 дитячих садочків. 33 лікарні та 237 сільських амбулаторій, обладнаних за останнім словом медичної техніки. Сьогодні все це знищено ворожою артилерією, а ангіографи, апарати УЗД та КТ вивозяться до "народної рєспубліки", - наголосив він.

Сергій Гайдай зауважив, що ненависть до окупантів і віра в пермогу робить українців сильнішими, попри приниження окупантами патріотів і встановлення самопроголошеної влади.

"Наші діди і прадіди поховані на цій землі, тут народилися наші діти. Тому до останнього подиху ми будемо боротися за свободу, єдність і добробут нашої малої батьківщини. І куди б сьогодні не закинула нас доля, ми повернемось додому і відбудуємо наші рідні міста та села. Сонце України сходить на Луганщині - так було, є і буде! З Днем області!" - зазначив голова ОВА.

Загарбники вщент зруйнували Рубіжне - один із промислових центрів Луганщини. Дрон показав кадри міста.

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